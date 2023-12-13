Последняя опера Чайковского: На сцене Тверского театра драмы прозвучала «Иоланта»

8 декабря Тверская филармония совместно с приглашёнными солистами Большого театра, Мариинского театра и Московского театра «Новая опера» представила ценителям искусства концертное исполнение лирической оперы П.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии