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Финансовые власти России выделили ключевые задачи для экономики в ближайшие 6 лет

Финансовые власти России выделили ключевые задачи для экономики в ближайшие 6 лет

Главная задача, которая стоит перед российской экономикой в следующие 6 лет, - это поддержка инвестиций в условиях более высоких процентных ставок и изменения налоговой нагрузки, а также в условиях, когда есть давление со стороны издержек по тарифам естественных монополий, выделил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на ПМЭФ.

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