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Царьград

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В Новосибирске 26% вероятности магнитного шторма в понедельник

В Новосибирске 26% вероятности магнитного шторма в понедельник

В понедельник, 5 октября, с 9:00 до 15:00 геомагнитная активность в Новосибирске достигнет почти 5 баллов, а вероятность полноценного магнитного шторма составит около 26%.

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