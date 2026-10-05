ИЖС и предпринимательство: где заканчивается целевое использование и начинается самовольная постройка

Можно ли признать частный дом самовольной постройкой только потому, что собственник ведет в нем предпринимательскую деятельность? Разбираю свежую практику Верховного Суда и границу между допустимым использованием жилого дома, нарушением вида разрешенного использования земельного участка и самовольным строительством.