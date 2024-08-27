Шесть городов и одно село Татарстана выиграли 579,6 млн на создание парков

Шесть городов и одно село Татарстана — Зеленодольск, Чистополь, Арск, Менделеевск, Иннополис, Агрыз и остров-град Свияжск — выиграли гранты в размере 579,6 млн рублей на создание общественных пространств.
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