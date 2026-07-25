Российские системы ПВО сбили 328 дронов. В Тюмени атакован НПЗ. В Екатеринбурге горели авто на парковке Wildberries

Минувшей ночью небо над европейской частью России превратилось в арену ожесточённой борьбы. По данным Министерства обороны РФ, с 20:00 24 июля до 08:00 25 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотных летательных аппаратов.