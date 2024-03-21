Экс-глава посёлка Дальний заплатит 12 млн рублей за 70 сгоревших домов

Суд приговорил экс-главу посёлка Дальний Нижнеилимского района к выплате штрафа в размере 12 млн рублей за халатность, которая привела к возгоранию и уничтожила 70 жилых домов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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