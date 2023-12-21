В обществе слепых прошел очередной мастер-класс по арт-терапии

В рамках декады инвалидов и годовщины проведения мероприятий по арт – терапии, в кабинете реабилитации Миллеровской Местной организации Ростовской областной организации Всероссийского общества слепых Ольга Владимировна Дроговозова на благотворительной основе провела мастер – класс для людей с ограниченными возможностями здоровья, стоящих на учёте в Миллеровских общественных организациях инвалидов, рисовавших гуашью на холстах.