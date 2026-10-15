БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как Александровская крепость стала городом Запорожье ﻿

Как Александровская крепость стала городом Запорожье ﻿

Нил КОЛЬЦОВ   Территория, на которой нынче располагается город Запорожье, весь XVIII век была полем непрестанной битвы.

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Константин Самарин

"В Запорожье, ранее Александровске, до революции не было крупных производств"? Да-ну??? К началу Первой мировой войны в городе и его ближайших окрестностях (включая немецкие колонии и поселки вроде Хортицы и Кичкаса) насчитывалось:Около 47 заводов (главным образом предприятия сельскохозяйственного машиностроения и литейного производства — плуги, жатки, молотилки). Самые крупные заводы («Лепп и Вальман», «Копп», завод Бадовского, Английская компания «Мензес») насчитывали по 400–500 рабочих. К числу других мелких промышленных объектов и предприятий относились ситценабивная и красильная фабрики, 2 типографии, 3 мыловаренных завода, 2 чугунолитейных завода. Также действовало 52 ремесленно-кустарных предприятия и железнодорожные мастерские. Автор, закусывать надо!!!