Как Александровская крепость стала городом Запорожье ﻿

Нил КОЛЬЦОВ Территория, на которой нынче располагается город Запорожье, весь XVIII век была полем непрестанной битвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Чеченец, назвавшись участником СВО, напал на таксиста и угнал авто, теперь его родня и какой-то начальник розыска угрожают водителю
- Он не взорвался на баркасе: Подлинная история «Красного шайтана» - реального Верещагина, который оказался круче своего киногероя
- «Конец живого товара»: как генерал Ермолов за один день закрыл главный рынок невольников Кавказа
Свежие комментарии
- Александр Широкор...
- Александр Широкор...
- Александр Широкор...
"В Запорожье, ранее Александровске, до революции не было крупных производств"? Да-ну??? К началу Первой мировой войны в городе и его ближайших окрестностях (включая немецкие колонии и поселки вроде Хортицы и Кичкаса) насчитывалось:Около 47 заводов (главным образом предприятия сельскохозяйственного машиностроения и литейного производства — плуги, жатки, молотилки). Самые крупные заводы («Лепп и Вальман», «Копп», завод Бадовского, Английская компания «Мензес») насчитывали по 400–500 рабочих. К числу других мелких промышленных объектов и предприятий относились ситценабивная и красильная фабрики, 2 типографии, 3 мыловаренных завода, 2 чугунолитейных завода. Также действовало 52 ремесленно-кустарных предприятия и железнодорожные мастерские. Автор, закусывать надо!!!