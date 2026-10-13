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Ученые создали суперлед. Он почти как обычный лет, но крепкий как бетон

Ученые создали суперлед. Он почти как обычный лет, но крепкий как бетон

Фото: Unsplash Во время Второй мировой Британский Королевский флот всерьез разрабатывал проект «Хабаккук» — гигантский непотопляемый авианосец из пайкрита, смеси льда и древесных опилок.

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