Ученые создали суперлед. Он почти как обычный лет, но крепкий как бетон

Фото: Unsplash Во время Второй мировой Британский Королевский флот всерьез разрабатывал проект «Хабаккук» — гигантский непотопляемый авианосец из пайкрита, смеси льда и древесных опилок.
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