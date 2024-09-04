От всей души поздравляем дорогого и любимого внука Шамаева Артёма Алексеевича с днем рождения!!!!🎂🎁🎊🎉 15 лет- прекрасный возраст так много счастья впереди.
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От всей души поздравляем дорогого и любимого внука Шамаева Артёма Алексеевича с днем рождения!!!!🎂🎁🎊🎉 15 лет- прекрасный возраст так много счастья впереди.