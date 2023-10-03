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Разин о 8:3 с «Нефтехимиком»: «В 3-м периоде залетело все что можно. Учитывая мастерство «Металлурга», хотелось бы по 4-5 голов забивать в каждой игре»

«Хорошее начало, повели 2:0. Как говорится, в конце первого периода случился «черт побери». Сами себе придумали проблемы.

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