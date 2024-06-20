Историк Бруно Шох: "нейтралитет" Швейцарии по Украине — не более чем фикция

Нейтралитет в конечном итоге служит только для того, чтобы создавать благополучие для одной страны © РИА Новости Алексей Филиппов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Швейцария заявляет о своем нейтралитете по Украине, но многие государства его не признают, пишет FAZ.