Победительница новосибирского конкурса «Мировая модель» Алина Шадёркина в ноябре представит город на международном соревновании «Красавец & Красавица Земного шара» в Санкт-Петербурге.
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