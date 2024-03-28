Нижегородские врачи, учителя и соцработники могут получить 1 млн рублей на покупку жилья. О подпрограмме «Улучшение жилищных условий специалистов» в Telegram-канале рассказал министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.
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