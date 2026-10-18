МАНАМА /Королевство Бахрейн/, 18 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в Манаме график предстоящих российско-бахрейнских контактов на высшем и высоком уровнях.