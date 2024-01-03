Опубликованы спутниковые снимки разрушений в Японии после землетрясения

Власти Японии предупредили о сильных дождях в течение дня и возможных оползнях в районе, пострадавшем от землетрясения, - на полуострове Ното в префектуре Исикава, длинной и тонкой полоске суши, вдающейся в Японское море.
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