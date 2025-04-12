Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Перед всеми мусульманами извинись сейчас": В Нальчике малолетний иноземец не дает жизни всей школе, заставляя извиниться перед Аллахом всех

"Перед всеми мусульманами извинись сейчас": В Нальчике малолетний иноземец не дает жизни всей школе, заставляя извиниться перед Аллахом всех

Avia.pro - СМИ В Нальчике разворачивается история, от которой мороз по коже. Один подросток, чье имя пока остается в тени, стал настоящей грозой местной школы.

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