В Белгороде выписали еще 13 раненных при обстреле ВСУ

Еще 13 раненых во время обстрелов ВСУ белгородцев выписаны из больниц. Под надзором врачей остаются 58 человек, в их числе трое пострадавших 8 января, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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