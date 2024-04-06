Губернатор Гладков: 11 сел Белгородской области обесточены из-за атаки дрона ВСУ

В результате сброса взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Задорожный Краснояружского района Белгородской области 11 сел остались без энергоснабжения.
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