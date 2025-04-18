Золтан Кошкович, аналитик венгерского Центра фундаментальных прав, выразил мнение, что либеральная внешняя политика Запада привела к ситуации, когда выбор сводится к двум возможным исходам — стратегическому поражению или катастрофе.
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