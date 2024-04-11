Ученые считают, что ИИ может притворяться более глупым, чем есть на самом деле

GPT-4 / © OpenAI В статье, опубликованной в журнале PLOS One, исследователи из Берлинского университета имени Гумбольдта обнаружили при тестировании большой языковой модели (LLM) по так называемым критериям теории разума, что ИИ не только может имитировать этапы изучения языка, наблюдаемые у детей, но и выражает нечто похожее на умственные способности, связанные с этими стадиями развития.