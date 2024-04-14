Максим Галкин напился в ожидании удара по Израилю

Svetlana Kuzmina

"...наткнулся на российские патриотические каналы, где уже успели обсудить мой субботний виски..." ПуГалкин специально ищет на российских каналах хоть какую-нибудь информацию о себе любимом, потому как, ни местная (израильская) пресса, а тем более европейская не пишет о нём, от слова - СОВСЕМ. Лично я, очень сомневаюсь, что в этот момент эта тварь дрожащая находилась в Израиле.