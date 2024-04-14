Галкин из Израиля отчитал российские СМИ и пожелал удачи израильскому ПВО ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО Юморист Максим Галкин (внесен в РФ в реестр иноагентов) перед анонсированной Ираном атакой на Израиль опубликовал видео из дома.
Максим Галкин напился в ожидании удара по Израилю
Комментарии
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РС
Роза Семиренко
Придурок!
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14 час.
Svetlana Kuzmina
"...наткнулся на российские патриотические каналы, где уже успели обсудить мой субботний виски..." ПуГалкин специально ищет на российских каналах хоть какую-нибудь информацию о себе любимом, потому как, ни местная (израильская) пресса, а тем более европейская не пишет о нём, от слова - СОВСЕМ. Лично я, очень сомневаюсь, что в этот момент эта тварь дрожащая находилась в Израиле.
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13 час.
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