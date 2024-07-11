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Размер взятки, переданной бизнесменом из Краснодара кадровику Минобороны Кузнецову, составила 30 млн рублей

Размер взятки, переданной бизнесменом из Краснодара кадровику Минобороны Кузнецову, составила 30 млн рублей

Кузнецов получил от предпринимателя земельный участок и жилой дом в обмен на помощь в заключении контрактов по размещению военнослужащих в отелях на время обучения.

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