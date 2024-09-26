Глава МИД Венесуэлы: США планируют теракты против суверенных народов

Террористические нападения на должностных лиц планируются с территории США, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) 25 сентября, сообщает Últimas Noticias.