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Царьград

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  • Eduard
    Типа они Украине давали,но деньги остались у США,но Трамп требует за них ресурсы Украины? Ловко придумано!На Украину деньги...
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Украинец получил 6 лет за планирование теракта по указу спецслужб Украины

Украинец получил 6 лет за планирование теракта по указу спецслужб Украины

Гражданин, родившийся в Украине и получивший российское гражданство в 2022 году, осуждён на шесть лет за попытку совершения теракта в Хакасии по указанию СБУ.

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