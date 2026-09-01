15 деловых и отраслевых СМИ стали информационными партнёрами конференции АСПЭ

Информационную поддержку IV ежегодной конференции Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» «Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии» окажут 15 федеральных деловых и отраслевых СМИ.
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