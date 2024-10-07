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Барзэл и Гущин стали лучшими бомбардирами предсезонки НХЛ (по 9 очков). Капризов и Мичков с 7 баллами вошли в топ-12

Форвард «Айлендерс» Барзэл провел 4 выставочных матча и набрал в них 9 (4+5) очков. В активе российского форварда «Сан-Хосе» Гущина 9 (1+8) баллов в 4 играх, в том числе ассистентский пента-трик в игре с «Вегасом» (6:5).

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