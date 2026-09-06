"Вкладывают миллиарды, а потом плачут": почему модные инвестиции дырявят кошельки

Число частных инвесторов на Московской бирже превысило 40 миллионов, а приток средств в ПИФы в 2025 году достиг 2,8 триллиона рублей, но популярность не гарантирует прибыли.
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