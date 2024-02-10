Власти Москвы выделили грант на проведение Московского международного кинофестиваля

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта из городского бюджета на проведение 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщается на официальном сайте мэра Москвы mos.
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