Русская весна

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Денис Пушилин и Александр Беглов проведали раненых бойцов в Донецке (ФОТО)

Денис Пушилин и Александр Беглов проведали раненых бойцов в Донецке (ФОТО)

Вчера, 1 июня, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов навестили раненных на боевых позициях военнослужащих, которые сегодня находятся на лечении в Республиканском травматологическом центре.

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