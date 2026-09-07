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Царьград

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"Почти летняя погода": Синоптик спрогнозировала, когда бабье лето вернётся в Москву

"Почти летняя погода": Синоптик спрогнозировала, когда бабье лето вернётся в Москву

Во второй половине сентября в Москве ожидается повышение температуры воздуха.По прогнозу Гидрометцентра России, во второй половине сентября в Москву может снова прийти тепло, напоминающее о лете.

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