ВС РФ освободили населенные пункты

Ведомство представило свежую сводку о ходе проведения СВО.Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики.
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