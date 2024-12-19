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ВС РФ освободили населенные пункты

ВС РФ освободили населенные пункты

Ведомство представило свежую сводку о ходе проведения СВО.Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики.

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