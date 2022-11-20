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Де Йонг и тер Стеген готовы снизить зарплаты, чтобы помочь «Барсе» вписаться в ФФП ради зимних трансферов

Марк-Андре тер Стеген и Френки де Йонг готовы снизить зарплаты, чтобы помочь «Барселоне». Недавно президент каталонского клуба Жоан Лапорта заявил, что из-за требований финансового фэйр-плей «Барса» не может подписывать игроков в январе.

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