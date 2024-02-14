Путин прокомментировал удар головой Байдена об вертолет

"Ну, что же, каждый из нас в какой-то момент может удариться головой, например, о вертолет. Кто из нас не испытывал подобного? Пусть тот, кто никогда не сталкивался с такими ситуациями, осудит его", - прокомментировал глава российского государства.
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