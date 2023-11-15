50 лучших латиноамериканских рок-альбомов - 5 заключение

Знакомство с 50 альбомасм которые воплощают в себе рок-н-ролльные звуки Латинской Америки, подошло к концу, часть 1 здесь, часть 2 здесь , частиь 3 здесь , часть 4 здесь 10 Julieta Venegas ‘Bueninvento’ - 2000 Второй выход певицы из Тихуаны, спродюсированный участниками Café Tacvba Густаво Сантаолаллой и Джо Чиккарелли (Gustavo Santaolalla and Joe Chiccarelli), показал ее как вундеркинда в написании песен.