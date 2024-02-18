74-летний мужчина из Китая 20 лет жил с иглой в сосуде головного мозга

Наш организм удивителен и парадоксален. Порой читаешь новости о смерти человека от совсем ничтожных причин, а иногда люди могут годами жить с инородным предметом в теле и долгое время даже не подозревать об этом.
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