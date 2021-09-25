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Российские миротворцы обеспечили безопасный проезд 65-титысячного автомобиля через Лачинский коридор в Нагорный Карабах и обратно

Российские миротворцы обеспечили безопасный проезд 65-титысячного автомобиля через Лачинский коридор в Нагорный Карабах и обратно

Военнослужащие российского миротворческого контингента на наблюдательных постах, оборудованных фортификационными сооружениями «Блокпост» в плановом порядке, проводят занятия по боевой подготовке, а также тренировки по предотвращению нарушений и возможного нападения.

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