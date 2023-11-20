Суд на Украине подтвердил передачу церкви УПЦ заповеднику

Суд на Украине подтвердил решение о передаче Крестовоздвиженской церкви канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенной в Каменец-Подольске, в собственность национального заповедника «Каменец».
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