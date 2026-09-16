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Нижегородская правда

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Предприятия «Эн+ Тепло Волга» завершили подготовку к отопительному сезону

Предприятия «Эн+ Тепло Волга» завершили подготовку к отопительному сезону

Предприятия группы компаний «Эн+ Тепло Волга» (Автозаводская ТЭЦ, «Теплосети», «Генерация тепла») завершили подготовку к осенне-зимнему периоду.

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