EASD: замена яиц на орехи сделает завтрак полезнее для сердца

Замена яиц на орехи сделает завтрак полезнее для сердца. К такому выводу пришли немецкие ученые, опубликовавшие свое исследование на сайте Еuropean Association for the Study of Diabetes (EASD), передает Общественная служба новостей.
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