Кошелев победил на участке в спецпсихбольнице с 536 голосами

Олег Кошелев от партии «Единая Россия» получил 536 голосов на УИКе в спецпсихбольнице, остальные кандидаты набрали от 3 до 9 голосов.
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