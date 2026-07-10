Захарова призвала правозащитников судить давление Лондона на СМИ

ANDY RAIN/EPA/TASS Министерство иностранных дел России призвало международные организации и правозащитные НПО дать объективную оценку действиям властей Великобритании в отношении средств массовой информации.
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