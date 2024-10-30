Многие зрители в России помнят такого талантливого актёра, как Алексей Горбунов. Он сыграл много ярких ролей в фильмах, среди которых «Графиня де Монсоро», «След оборотня», «Дикари», «Порода», «Меченосец», «12», «Охота на пиранью», «Красная капелла», «Статский советник».
«Я думал, всё кончится быстро, но меня обманули»: Горбунов сожалеет о своем отъезде из России
Комментарии
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Андрей
Какой позорный и меркантильный поц...
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12 час.
vagas Karlito
Ну раскаялся и что!? Пожалеть его!?) А зачем!? Какой такой незаменимый ? Играл героев ,а сам им был?)) Уехал и давай свистеть! Значит хотел там обозначиться да вот не задалось! Что бы такие прецеденты не случались,- нужны твердые убеждения, что назад дороги нет! Зачем им иллюзии сохранять!?)) Тропу протаптывать для других?))
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11 час.
Гарий Щерба
Ха ха ха ИУДА ,,ОДУМАЛСА,, , да как бы НИ ТАК , из за СЛАВЫ и БЕШЕННЫХ ГОНОРАРАХ ТОСКУЕТ , да БОИТСА ВЕРНУТЬСА так как ИЖИДАЮТ его только НАРЫ да СРОК НЕ МАЛЫЙ ...!!!!
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11 час.
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