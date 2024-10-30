«Я думал, всё кончится быстро, но меня обманули»: Горбунов сожалеет о своем отъезде из России

vagas Karlito

Ну раскаялся и что!? Пожалеть его!?) А зачем!? Какой такой незаменимый ? Играл героев ,а сам им был?)) Уехал и давай свистеть! Значит хотел там обозначиться да вот не задалось! Что бы такие прецеденты не случались,- нужны твердые убеждения, что назад дороги нет! Зачем им иллюзии сохранять!?)) Тропу протаптывать для других?))