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    Ха ха ха  ИУДА  ,,ОДУМАЛСА,, , да как бы  НИ ТАК , из за  СЛАВЫ  и  БЕШЕННЫХ ГОНОРАРАХ  ТОСКУЕТ , да  БОИТСА ВЕРНУТЬС...«Я думал, всё кон...
  • vagas Karlito
    Ну раскаялся и что!? Пожалеть его!?) А зачем!? Какой такой незаменимый ? Играл  героев ,а сам им был?)) Уехал и давай...«Я думал, всё кон...

«Я думал, всё кончится быстро, но меня обманули»: Горбунов сожалеет о своем отъезде из России

«Я думал, всё кончится быстро, но меня обманули»: Горбунов сожалеет о своем отъезде из России

Многие зрители в России помнят такого талантливого актёра, как Алексей Горбунов. Он сыграл много ярких ролей в фильмах, среди которых «Графиня де Монсоро», «След оборотня», «Дикари», «Порода», «Меченосец», «12», «Охота на пиранью», «Красная капелла», «Статский советник».

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Комментарии
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Андрей
Какой позорный и меркантильный поц...
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12 час.
vagas Karlito
Ну раскаялся и что!? Пожалеть его!?) А зачем!? Какой такой незаменимый ? Играл  героев ,а сам им был?)) Уехал и давай свистеть! Значит хотел    там обозначиться  да  вот не задалось!  Что бы   такие прецеденты не случались,- нужны твердые убеждения,  что назад дороги нет! Зачем им иллюзии сохранять!?)) Тропу протаптывать для других?))
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11 час.
Гарий Щерба
Ха ха ха  ИУДА  ,,ОДУМАЛСА,, , да как бы  НИ ТАК , из за  СЛАВЫ  и  БЕШЕННЫХ ГОНОРАРАХ  ТОСКУЕТ , да  БОИТСА ВЕРНУТЬСА  так как  ИЖИДАЮТ  его только  НАРЫ  да  СРОК НЕ МАЛЫЙ ...!!!!
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11 час.

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