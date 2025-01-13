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Царьград

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Спасение на горе Одинокой: туристов нашли благодаря краевой службе

Спасение на горе Одинокой: туристов нашли благодаря краевой службе

В Кизеловском округе Пермского края спасли туристическую группу, пропавшую в районе горы Одинокая. Губернатор Дмитрий Махонин выразил благодарность спасателям за профессионализм.

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