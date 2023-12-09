Подведены итоги конкурса-фестиваля «Иркутский алфавит»

9 декабря в Иркутске торжественно подвели итоги конкурса-фестиваля «Иркутский алфавит». Несмотря на по-настоящему сибирские морозы, в сквере имени Кирова организовали торжественное награждение мастеров, состоялась небольшая концертная программа.
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