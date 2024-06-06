На ледовом панцире Гренландии обнаружены странные гигантские вирусы

В снегу и морозе гренландского ледяного щита затаились загадочные гигантские вирусы. Они соседствуют с обилием водорослей, что является первым случаем обнаружения малоизученных вирусов в подобной среде обитания.
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