9 необычных запретов, которые до сих пор действуют в королевской семье

Быть членом королевской семьи совсем не означает, что вы будете жить, как в сказке. Вместе с роскошными дворцами, каретами и титулами приходят десятки правил, порой настолько странных, что в них сложно поверить.
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