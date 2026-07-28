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Связанных с Киевом боевиков задержали в Ираке

Связанных с Киевом боевиков задержали в Ираке Киевский режим засветился в Ираке, службы безопасности этой страны обвиняют украинцев в проведении серии диверси.

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