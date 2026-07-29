Криптоиндустрия переходит от гонки технологий к борьбе за эффективность бизнеса

Криптовалютная отрасль вступает в новый этап развития, где ключевым фактором успеха становится уже не создание очередного блокчейна с уникальными техническими характеристиками, а способность эффективно управлять инфраструктурой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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